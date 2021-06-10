Мэр Ровно Александр Третяк предлагает прибегнуть к радикальным мерам по выселению ромов из региона.

В эфире «Радио трек» он заявил, что ромов можно «упаковать и вывезти».

«Я максимально сдерживаюсь в эмоциях. Но, несмотря на эту ситуацию с ромской национальностью, у меня не хватает слов и толерантности к тому, что они творят в городе. Буквально на днях должен был провести заседание рабочей группы с правоохранительными органами, чтобы решить этот вопрос, чтобы представители ромской национальности не вели себя так нагло. Правоохранители должны следить за этим и муниципальная охрана, которую мы вот-вот запускаем», — говорит он.

Отметим, привлечь к ответственности ромов непросто, как правило, это бездомные люди без паспортов.

Третяк также рассказал, что недавно на улице Ровно встретил ромов и сказал, что у них есть пару часов, чтобы убраться из города. Но те пожаловались, что не ездят поезда, автобусы. В ответ мэр ответил:

«Я вижу, что идет к тому, что мы поступим радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье».

Напомним, еще в прошлом году мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил вывезти из города в Закарпатскую область людей ромской национальности.

В мае прошлого года в Подвиноградове Закарпатской области от COVID-19 умер ромский барон Николай Богар. Ему было 62 года.