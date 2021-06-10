В Киеве подростки жестоко поиздевались над 12-летней девочкой. Катю Солодкину забросали яйцами, а также избили. В результате школьница получила сотрясение мозга и черепно-мозговую травму. Мать пострадавшей написала заявление в полицию, и рассказала, что дочь стала получать угрозы от обидчиков.

Подробности сообщает Вечерний Киев.

25 мая компания подростков позвала 12-летнюю Катю на прогулку. На Почтовой площади они начали агрессивно бросать яйцами в голову подруги, и снимать все на мобильный телефон.

«На видео, которое опубликовала мать, хорошо видно, как девушка в белой футболке с татуировкой на руках ударила Катю по лицу. Пять девушек и один парень снимали избиение на телефон. Кто-то из присутствующих во время схватки даже возмутился тем, что не успел заснять момент унижения, а лишь сделал фото», — сообщает издание.

Мать девочки говорит, что вернувшись домой, Катя рассказала о случившемся. После этого женщина обратилась с дочерью в полицию и больницу. Медики диагностировали сотрясение головного мозга.

«Позже я получила несколько видео от своего старшего сына. На этих роликах, которые распространяли сетями, дети хвастались буллингом. Конечно, я была шокирована и не могла для себя понять, чем руководствовались дети, когда совершали такую ​​жестокость», — говорит Дарья Судакова.

Впоследствии женщине удалось выяснить возможную причину такой ненависти к ее ребенку.

«Накануне Катя пришла от своей подружки, которая была в этой компании. И по секрету рассказала мне, что компания увлекается плохими привычками. Уточнять не буду … Я похвалила ее за такую ​​искренность, отметив, что она поступила хорошо, ведь такие вещи губят жизни. Видимо, кто-то из детей узнал, что Катя рассказала мне обо всем. Это стало причиной конфликта», — рассказывает женщина.

Мама Кати подозревает, что из-за этого дети решили отомстить ее дочери. При этом подростки не являются сверстниками ее дочери и даже не учатся с ней в одной школе. Женщина говорит, что с этой компанией дочь познакомилась в летнем лагере:

«Я знала, где гуляет моя дочь и с кем она гуляет. Старший сын мне всегда все рассказывал. Он отслеживал ее соцсети … Я понимала, что компания взрослая для моего ребенка, даже хотела запретить ей с ними общаться, но психологи заверили меня в том, что подростков лучше не ограничивать и не запрещать. Тогда я даже и подумать не могла, что все может так закончиться».

Обидчики на достигнутом не остановись и после совершенного продолжают угрожать девочке.

«С детьми уже пообщался следователь. Сейчас проводим все необходимые следственные действия, ищем свидетелей происшествия и лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению», — прокомментировали в Подольском управлении полиции.



В городе Покров Днепропетровской области задержан мужчина, который убил 8-летнего мальчика и спрятал его тело в канализационном коллекторе.

В 2020 году в Украине 123 подростка совершили самоубийства. При этом за 4 месяца этого года количество суицидов или попыток составляет уже 126 случаев.