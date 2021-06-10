6 человек погибли, 15 получили ранения в результате ДТП, которое произошло в Свердловской области России. Там в поселке Лесная служебный автобус ПАЗ, который вез рабочих, протаранил ворота предприятия «Электрохимприбор» и врезался в группу людей на остановке.

Как сообщают российские СМИ, предварительно у автобуса отказали тормоза. Машина сорвалась с горки, а затем протаранила ворота предприятия и сбила людей на остановке.

«По некоторой информации, автобус не прошел своевременно техобслуживание, и у него отказали тормоза. Водителю не удалось удержать машину, и та вылетела на остановку», — говорят люди, знакомые с ситуацией.

«Погибли шесть человек и порядка 15, это предварительно, получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи», — сообщил «Интерфакс» руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Telegram-канал Mash сообщает, что в автобусе было 48 пассажиров. Погибшие работали на заводе «Электрохимприбор».



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