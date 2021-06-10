В России озвучили два способа наполнить оккупированный Крым водой — оба из области фантастики: «термопушек» и залежи пресной воды под Азовским морем.

Как говорится в материале «Апострофа», одна из последних идей российского руководства – якобы наличие пресной воды под Азовским морем. Президент РФ Владимир Путин лично анонсировал такой проект.

Эксперты говорят, добыча воды под Азовским морем теоретически возможна. Вопрос — в глубине залегания, качестве и объемах, доступных для использования.

«Работы идут, пока говорить рано. Сейчас мы на третьей стадии наших работ, выполняем сейсмику, электроразведку. Только после четвертой мы поймем конфигурации», – заявил на днях журналистам глава Росгеологии Сергей Горьков.



Одновременно с этим некоторые россияне уверены, что проблему с водой можно решить с помощью «термопушек». Доктор географических наук, член так называемой «Крымской академии наук» профессор Александр Холопцев предложил собирать водяной пар в облаках, которые концентрируются в горах. Цель — донести воду в облаках до сельскохозяйственных районов Крыма, чтобы обеспечить необходимый уровень орошения:

«Мы собираемся подогревать облака до такой степени, чтобы в них образовывались ливневые осадки. Специалисты при помощи математического моделирования рассчитали связь между скоростью ветра, высотой и крутизной склонов, параметрами воздуха, чтобы вывести достаточный градус нагрева облаков».

Ученый предлагает нагревать облака на 1,5-3 градуса по Цельсию при помощи тепловых пушек. Но даже в России сомневаются в реализации этой «технологии».

«Практического подтверждения эксперименты пока что не нашли», — пишет МИА «Россия сегодня».

Накануне спикер украинской делегации в ТКГ и советник главы Офиса президента Алексей Арестович пояснил, на каких условиях Украина может согласиться поставлять воду в оккупированный Россией Крым.

Как сообщалось ранее, к КПВВ «Каланчак» у административной границы с оккупированным Крымом разрушается дамба на 91-м километре Северо-Крымского канала, которая перекрывает воду к полуострову.

Так называемые «власти» оккупированного Крыма готовят обращение в международный суд в связи с «водной блокадой» со стороны Украины.