В Украине для мужчин предусмотрели декретный отпуск. Соответствующий закон вступил в силу.

Документ вчера опубликовали в издании «Голос Украины».

Ранее возможность уходить в декретный отпуск была только у матерей. Этот закон вводит новый вид отпуска — одноразовая при рождении ребенка продолжительностью до 14 дней, которая оплачивается работодателем. Отпуск предоставлять кому-то одному из родственников ребенка:отцу, даже если он не женат на матери ребенка, но проживает вместе с ним; бабушки или дедушке; другим совершеннолетним родственникам ребенка.

Предусмотрено и право работников обоего пола, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.

Как сообщалось, в четверг законопроект подписал глава государства Владимир Зеленский.

Напомним, в середине апреля Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №3695 об обеспечении равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком. «За» проголосовали 269 парламентариев.