В Украине запретили вещание телеканала «Беларусь 24″. Соответствующее решение было принято Национальным советом по вопросам телевидения и радио на заседании 10 июня.

Подробности передает издание «Детектор Медиа«.

Как сообщается, чиновники Нацсовета признали содержание телеканала «Беларусь 24» таким, которое не отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательству Украины.

По словам члена Нацсовета Максима Оноприенко, в последнее время регулятор зафиксировал среди участников эфиров канала присутствие лиц, которые представляют угрозу для безопасности Украины, также выявлены и другие нарушения.

В связи с тем, что Беларусь не подписала конвенцию о трансграничном телевидении, то решение о канале следует принимать в соответствии с требованиями украинского законодательства.

«Поэтому мы уполномочены изъять канал без процедуры предусмотренной конвенцией», — пояснил чиновник.

Как мы уже рассказывали ранее, в эфире государственного телеканала Беларуси СТВ призвали освободить Украину от «оккупационного режима» и вместе с российскими ввести беларусские войска.

А экс-нардеп Семен Семенченко признался, что делился с представителями белорусской оппозиции боевым опытом по заданию украинской разведки.