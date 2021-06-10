Всемирная организация здравоохранения прогнозирует распространение более заразного индийского штамма COVID-19 в Европе.

Соответствующее заявление сделал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время брифинга.

По его словам, эта разновидность COVID-19, известная как «дельта-вариант», уже вытеснила другие штаммы в ряде стран. Клюге подчеркивает, этот штамм вызывает особую озабоченность у специалистов из-за его большей заразности и возможности заражать даже тех, у кого есть иммунитет.

Ханс Клюге призвал не относиться к вирусу легкомысленно и не повторять ошибок прошлого года.

«Мы уже это проходили. Летом прошлого года случаи заболевания постепенно росли в младших возрастных группах, затем переместились в старшие возрастные группы, что привело к разрушительной вспышке, локдауну и гибели множества людей осенью и зимой 2020 года», — отметил он.

Как мы уже рассказывали ранее, пограничники не пропускают в Украину людей, которые вакцинировались российским препаратом «Спутник V», поскольку эта вакцина еще не рекомендована к использованию Всемирной организацией здравоохранения.

Также отметим, украинцы скорее всего смогут свободно путешествовать в страны Европейского Союза, поскольку в стране улучшилась ситуация с COVID-19.