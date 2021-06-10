10 июня в Украине отмечают Вознесение Господне , которое выпадает на 40-й день после Светлого Христова Воскресения. Это один из 12 главных православных праздников, который установлен в память о воскресении Христа, а также предупреждения о втором пришествии на землю.



НАРОДНАЯ ПРАВДА рассказывает об истории праздника, а также традиции, обряды и приметы.

Вознесение Господне является одним из 12 главных церковных праздников. Спаситель, возродившись после Пасхи на 40 день, вознесся на небо, закончив свое земное служение.

Полное название праздника — Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

История Вознесения

Согласно Евангелию, Иисус Христос на сороковой день после своего Воскресения явился ученикам в Иерусалиме на горе Елеон. Он благословил апостолов и вознесся на небо.

К ученикам Спасителя явились два ангела и провозгласили, что Христос спустя время так же снова придет на землю, чтобы судить живых и мертвых. А пока Господь и после своего Вознесения не оставит их. Он будет находиться рядом с ними незримо.

Когда отмечается

Вознесение — праздник с «плавающей» датой, которая зависит от Пасхи, выпадает на 40 день после нее и всегда приходится на четверг.

В 2020 году православные Вознесение отмечают 28 мая, христиане западного обряда отпраздновали 21 мая.

Как праздновать Вознесение

На Вознесение священнослужители в православных храмах во время службы меняют облачения красного цвета на белые, в которых служат следующие десять дней — до праздника Троицы, 7 июня.

В этот день по традиции паломники посещают гору Елеон, чтобы поклониться камню, откуда вознесся Господь.

Что нельзя и что можно делать на Вознесение

В этот праздничный день нельзя совершать какую-либо работу, за исключением повседневных бытовых дел.

Верующие стараются посетить службу в храмах. Из-за карантина многим советуют не нарушать режим изоляции, а посмотреть церковную службу онлайн и молиться дома.

Вечером можно собраться с близкими за праздничным столом.

Можно прочитать праздничный гимн:»Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира».

Традиции и обряды на Вознесение

Этот праздник называется Вознесеньевым или Спасовым днем. И с ним связано немало поверий.

Например, считалось, что по улицам под видом нищего в этот день ходит сам Господь. Поэтому на праздник не принято было выкидывать мусор из дому и плеваться. Этим вы оскорбляете Бога.

Также хозяйки готовили особые блинчики и печенья-«лесенки» — «Христу на дорожку», которыми угощали малоимущих.

Считается, что на Вознесение особенно громко поют соловьи. Тому, кто поймает соловья, в этот год очень повезет.

Отметим, католическая церковь уже отметила Вознесение в 2021 году — 3 июня.

Напомним, 20 июня отмечается День Святой Троицы. Троица считается одним из двенадцати главных православных праздников. Под Троицей понимается образ божественной семьи: Отца, Сына и Святого духа.