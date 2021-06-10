В Украинском гидрометеорологическом центре прогнозируют до 16 июня неустойчивую и обманчивую погоду — по утрам будет солнечная погода, а к вечеру уже могут быть дожди. Осадки должны утихнуть только к середине следующей недели.

Своим прогнозом поделилась в эфире «Обозревателя» синоптик Наталья Птуха.

«Ночь и утро спокойные, а во второй половине дня идет образование кучево-дождевых облаков, из которых выпадают довольно обильные дожди. Они сопровождаются грозами, местами градом и шквалами. Это типичная ситуация для лета, когда у нас неустойчивая атмосфера. К тому же, воздушная масса, которая стоит над страной, влажная, хоть и теплая», – пояснила синоптик.

Она также говорит, что в субботу, 12 июня, будет уже меньшая вероятность осадков, но в воскресенье они снова вернуться: «До вторника могут быть кратковременные дожди, хотя уже различной интенсивности».

С середины следующей недели в Украине ожидается более солнечная погода, но и жары еще не будет: «На ближайшем синоптическом горизонте в большинстве регионов 30 градусов не видно. Возможно, южные области на конец следующей недели будут приближаться к этой отметке, но стабильных 30 пока нет».Погода на Троицу

Синоптик говорит, что вновь следует ожидать неустойчивой погоды.

Традиционно в Карпатах погода будет еще более непредсказуемой, чем на остальной территории страны. В горах осадки с ливнями летом довольно частые, но кратковременные. Снег в Карпатах вряд ли будет, но все равно может быть некритичное понижение и повышение температуры.

По ее словам, температура воды в Азовском море составит 22-23 градуса, что является довольно комфортным показателем для начала пляжного сезона. Вода в Черном море прогреется меньше, до +22 градусов, но этого тоже достаточно, чтобы купаться.

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