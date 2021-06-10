Морская часть первой нитки газопровода «Северного потока-2» технически завершена. В связи с этим заполнение газом потока начнется 11 июня.

Подробности передает ТАСС ссылаясь на оператора «Северного потока-2».

«Морская часть первой нитки «Северного потока-2» технически завершена, сообщил оператор. Заполнение «Северного потока-2″ газом начнется 11 июня», — указано в сообщении.

Тем временем, эксперты отметили, что санкции против оператора «Северного потока-2» могут быть возвращены. По сути, отмечают специалисты, США сохранили весь пакет ограничений, наложенных на это проект, а приостановили санкции лишь конкретно против Nord Stream 2 AG и ее руководства.

А в Госдепе США заявили, что американские власти регулярно взаимодействует с украинскими официальными лицами по поводу «Северного потока-2». Это делают, чтобы устранить риски, которые газопровод может принести Украине.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина будет терять от остановки транзита газа из России не менее 1,5 млрд долларов в год.

Тем временем, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита газа через страну.