Стоимость аренды земли в Украине после запуска рынка земли и прихода иностранных инвесторов, вряд ли вырастет — она сейчас выше, чем во многих европейских странах.

Об этом говорит доктор экономических наук, заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Ольга Ходаковская, пишут Комментарии.

По ее словам, средняя стоимость аренды земли в странах ЕС составляет: в Словакии — 52 евро/га (от 32 до 75 евро/га), Латвии и Эстонии — 64 евро/га, Литве — 105 евро/га, Чехии — 120 евро/га (от 114 до 189), Испании — 148 евро/га (от 98 до 244), Венгрии — 173 евро/га.

Одновременно с этим в таких украинских областях как Черкасская, арендная плата уже сейчас колеблется от 140 до 200 евро га (4500-6000 грн/га), Киевская — от 75 до 190 евро/га (2400-6000 грн/га).

Тем, кто уверяет, что открытие рынка земли обеспечит рост уровня арендной платы в Украине, эксперт отвечает:

1) сегодня она и так выше, чем во многих странах ЕС;

2) она выросла до европейского уровня и без рынка земли;

3) с приходом иностранных инвесторов аренда также вряд ли возрастет, так как платят они, как мы видим, не больше, чем выплачивает украинский фермер.

Эксперт также акцентировала внимание на том, что «на стоимость арендной платы влияют, главным образом, такие факторы как наличие конкуренции на рынке аренды – чем она выше, тем выше будет и арендная плата, а также местоположение и уровень рентного дохода, который обеспечивает данный земельный участок «.

Как известно, рынок земли в Украине должны открыть летом, сейчас активно проводится подготовка к этому событию. До сих пор вокруг этой темы не утихают дискуссии, украинцев волнуют несколько вопросов: будут ли продавать землю иностранцам, сколько будет стоить участок.