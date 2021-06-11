Десять стран Североатлантического альянса потратят на военные нужды более 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП). Наибольшую часть своего ВВП-3,82% — на оборону в 2021 году выделит Греция. Об этом сообщает пресс-служба НАТО. В свою очередь Соединенные Штаты выделят 3,52% своего ВВП на оборону, но при этом сумма составит 726 млрд долларов, что является самой большой из всех стран. Остальные 29 стран суммарно выделят 323 млрд долларов. Отмечается, что суммарные военные расходы всех стран Альянса в этом году вырастут на 4,1% в 2021 году и снова превысят 1 трлн долларов, составив 1050000000000 долларов. Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу тесного сотрудничества Беларуси с Россией. Он предостерег президентов РФ и Беларуси от дестабилизации на восточном фланге НАТО. Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность формированием и исполнением государственного оборонного заказа. В связи с этим СНБО провела межведомственное совещание. Добавим, что Йенс Столтенберг заявил, что ЕС не может самостоятельно обеспечить безопасность Европы. Для этого ЕС необходимо военная помощь со стороны Соединенных Штатов. Ранее сообщалось, что глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России.