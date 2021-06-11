Переговоры президентов США и России Владимира Путина и Джо Байдена не повлияют на ситуацию в Украине — это игра на уровне глобальной мировой политики, где ключевые великие державы между собой выясняют для себя поле для маневра в ближайшем будущем.

Такое мнение в комментарии «Апострофу» высказал эксперт МЦПИ Николай Капитоненко.

По его словам, Байден будет добиваться понимания того, насколько и о чем можно договариваться с Путиным:

«Эти позиции нужно выяснить, потому что отношения у США и России не очень хорошие, в них много спекуляций, много политической составляющей, и все это мешает понять, в чем стороны действительно могут точки соприкосновения. И Байден будет стараться это сделать. В тоже время, я не думаю, что результаты встречи Байдена и Путина сильно повлияют на Украину, поскольку это все не наша игра».

Эксперт также считает, что для Украины встреча мало что изменит:

«Я не верю ни в то, что за нашей спиной кто-то, о чем-то договориться, и тем более, что эти договоренности смогут быть выполнены у нас в Украине».

Отдельно Капитоненко прокомментировал и будущий визит Зеленского в Вашингтон. По его мнению, это просто визит вежливости со стороны США, «для того, чтобы президент Украины мог попиариться внутри страны».

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден пригласил президента Украины Владимира Зеленского совершить официальный визит в Вашингтон. Предложение было сделано во время недавнего телефонного разговора глав государств.

В Белом доме смену руководства государственной энергетической компании расценили как отказ Зеленского от усилий по борьбе с коррупцией.