Погода в Украине на выходных будет довольно теплой, но дождливой.

Своим прогнозом поделилась синоптик Наталка Диденко.

В субботу, по ее словам, ожидается 20-24 тепла, но с грозами. Осадков будет много, но вдоль полосы Черниговская, Киевская, Черкасская, Одесская области, Крым будет много солнце и преобладать сухая погода: «Вне этой полосой — грозовые дожди, возможны шквал и град».

13 июня дожди с грозами охватят практически всю нашу территорию. При этом в воскресенье в западных областях, в Винницкой, Житомирской, Киевской областях ожидается понижение температуры воздуха до 16-20 градусов. На юге и востоке, а также в большинстве центральных областей днем ​​ожидается 20-26 градусов.

В Киеве в субботу будет солнечно, 21-24 градуса. А в воскресенье дожди с грозами. Также прогнозируется снижение температуры воздуха до 19 градусов.

В Украине продолжает бушевать непогода. Всю неделю на всей территории страны идут дожди с грозами, которые сопровождает шквал и град. По состоянию на утро 11 июня, без электричества остаются 47 населенных пунктов в 6 областях: Житомирская — 18, Сумская — 7, Винницкая — 6, Запорожская — 6, Киевская — 6 и Луганская — 4.

8 июня мощные ливни наделали бед сразу в нескольких городах. Так, затопило Харьков, Полтаву, Киев и Мариуполь. Местами дождь сопровождал крупный град.

Под Житомиром в 15-летнюю девочку ударила молния. В момент поражения молнией она находилась у себя дома и разговаривала по мобильному телефону.