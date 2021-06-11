Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава».

Об этом сообщил в Facebook президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

По его словам, исполком УАФ единогласно (45 голосов) утвердил футбольные символы Украины:

«Теперь, вместе с малым гербом УАФ в виде трезуба с надписью Ukraine, на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных сможет использоваться большой герб — карта Украины с трезубцем в центре. Также исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!», которые уже много лет является приветствием для миллионов наших болельщиков в родной стране и по всему миру. На всех матчах наших сборных! Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев, из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением».

А пресс-атташе сборной Украины по футболу Александр Гливинский заявил, что сборная намерена выступать на Евро в форме со слоганом «Слава Украине! – Героям слава!».

«Да, мы собираемся играть в этой униформе. Наша форма утверждена», — цитирует его УП.

Гливинский добавил, что вопрос относительно экипировки на Евро-2020 и того, собирается ли сборная играть в форме с упомянутыми надписями, – это вопрос не к игрокам. Он отметил, что сборная имеет униформу, а вопрос о возможном внесении изменений в ее внешний вид – это вопрос к УЕФА.

Пресс-атташе также напомнил, что Украинская ассоциация сейчас находится в Риме и общается по этому поводу с УЕФА.

Накануне Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал Украину переделать форму сборной, а именно убрать слоган «Героям слава!». При этом ранее сообщалось, что Европейский футбольный союз (УЕФА) не станет запрещать новую форму сборной Украины. Команда Андрея Шевченко должна была играть в форме, на которую нанесены карта Украины с оккупированным Крымом и приветствием «Слава Украине! Героям слава!».