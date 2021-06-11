Экс-депутат Госдумы России Дмитрий Гудков озвучил планы президента Российской Федерации Владимира Путина до 2024 года. По его словам, он намерен «прожить» еще два президентских срока, и поднимать свой рейтинг будет уже без «военной авантюры».

Соответствующее заявление он сделал в эфире «Украины 24».

При этом, по его мнению, Путин знает, что должен предложить россиянам «что-то такое, чтобы все снова стали аплодировать и избрали его», но «военно-политическая авантюра даст результат с точностью наоборот».

Гудков не исключает, что Путин скорее всего будет играть в присоединение Беларуси.

«В 2014 году вы не представляете, какая была пропаганда, истерия, это действительно работало. Сейчас все очень сильно поменялось. С тех пор у нас семь лет идет снижение уровня жизни», – добавил экс-депутат Госдумы.

Гудков также рассказал, что у россиян на закрытом социальном опросе спросили об основных страхах после скопления войск вдоль границ с Украиной:

«У людей спросили, какие у них основные страхи – страх войны стал страхом практически №1. Это говорит о том, что российские граждане сейчас никакую военную авантюру не поддержат. И даже если российский режим нечто подобное попробует начать, то результат с точки зрения рейтинга будет ровно обратным».

https://youtu.be/NrHkRQ6ng9o?t=3443

Напомним, накануне российский оппозиционный политик и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков признался, при каких условиях бежал из России в Украину. Он заявил, что из России его «выдавили», взяв его тетю в заложники и, угрожая другим родственникам.

Ранее эксперт МЦПИ Николай Капитоненко констатировал, что переговоры президентов США и России Владимира Путина и Джо Байдена не повлияют на ситуацию в Украине — это игра на уровне глобальной мировой политики, где ключевые великие державы между собой выясняют для себя поле для маневра в ближайшем будущем.