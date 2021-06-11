Украинцы в 2021 году собираются провести летний отпуск на отечественных курортах страны. Кто не готов переплачивать за путевки за границу, а кто-то может себе позволить такой отдых. И соответственно, на украинских курортах такие туристы будут искать более бюджетные варианты. Как выглядят комнаты в бюджетных номерах на морях в Украине показали на фото в издании Dnepr.info. поселок Степановка В поселке Степановка Первая на побережье Азовского моря цены на жилье стартуют от 100 гривен. Этот поселок находится недалеко от популярной Кирилловки. Кроме моря отдыхающим доступен также и Молочный лиман. Считается, что здесь экологически чистый воздух, а песчаные пляжи — чистые. Развитой инфраструктуры в Степановке нет, но есть рынок, кафе, магазины и в доступности — "Приазовский национальный природный парк", а также поездки в "Аскания-Нова" и на остров Бирючий. В Степановке есть пансионаты и базы отдыха. Стандартный номер стоит 100 гривен в сутки с человека. За эти деньги в номере есть кровать, вентилятор, холодильник, посуда. Душ и туалет — по коридору. Питание — в кафе на территории. В частном секторе жилье обойдется чуть дороже — от 120-130 гривен с человека в сутки. За эти деньги можно арендовать небольшую комнату для сна, где стоит кровать, вентилятор, есть Интернет и возле дома — место для машины. Готовить пищу можно на общей кухне, душ и туалет во дворе. До пляжа — 3 минуты. Есть номера и подороже-150 гривен. Это комната с телевизором и холодильником. Но душ с туалетом — на территории, общая кухня.

Экономные номера на Азовском море Геническ Еще один курорт на Азовском море, но с развитой инфраструктурой. В городе есть супермаркеты, рестораны, ночные клубы, кафе, рынки, аквапарк, дельфинарий и зоопарк. Рядом с городом есть лечебные озера с рассолом и грязями. Самое дешевое жилье в Геническе от 80 гривен в сутки за одного человека. За эти деньги вы получите кровать с бабушкиными коврами на стене. Кухня, ванная и туалет — общие. До пляжа 15 минут пешком. Скадовск Комнаты у моря стартуют от 80-150 гривен в сутки с человека. За эти деньги туристы получают кровать, телевизор и холодильник. За кондиционер — чуть дороже. Удобства и кухня общие. Есть места для парковки авто и интернет. До моря — 5-15 минут пешком.

Как выглядят самые дешевые номера на морских курортах Кирилловка А вот отдых в Кирилловке в этом году начнет «кусаться» — самые дешевые апартаменты стартуют от 200 гривен в сутки за человека. Но таких очень мало и небольшая комнатка на курорте уже предлагается от 300-400 гривен. Кроме того, местные власти повысили ставки туристического сбора — теперь за одного человека будут 7 гривен 20 копеек в сутки. Сбор оплачивать жители Кирилловки и владельцы баз отдыха. Туристы смогут самостоятельно оплачивать это сбор, но в стоимость путевок он не входит. А вот за неуплату можно получить штраф в размере 850 гривен. Федотова коса На Федотовой косе можно арендовать деревянный домик прямо на пляже. Стоимость — 250 гривен с человека. До моря — 10 метров. На базе есть столовая с системой "шведский стол". В домике есть кровати, стол со стульями, тумбочки, вентиляторы или кондиционеры. Летний душ и туалеты — на территории.

На Федотовой косе можно арендовать целый домик Напомним, ранее мы рассказывали, где находится в Украине Розовое озеро и почему туда нужно поехать.