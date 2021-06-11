Появились новые подробности внезапного романа 35-летней Ирины Шейк и 44-летнего Канье Уэста. Оказывается, модель и музыкант вместе уже несколько месяцев, а экс-супруга не просто в курсе, а одобряет выбор мужчины. Инсайдер сообщил изданию Us Weekly массу интересных подробностей. "Ким в курсе, что Канье и Ирина встречаются. Она не возражает против этого, потому что она видела, как достойно повела себя Ирина после разрыва с Брэдли Купером. Ким не хотела бы, чтобы ее бывший муж был с кем-то, кто собирается общаться с прессой ", — отметил источник, близкий к звездам.

Ким считает Шейк достойной заменой (фото: instagram.com/irinashayk) По другой информации, Шейк и Уэст встречаются уже несколько месяцев. В марте и в апреле, когда Уэст приезжал в Нью-Йорк, они виделись. К слову, тогда Ирина появилась на публике в худые с изображением рэпера DMX. Эту модель разработал Канье совместно с Balenciaga в честь покойного рэпера. И это стало отсылкой к их общения. Примечательно, что модель и музыкант были знакомы давно и уже ранее сотрудничали. Например, Ирина снималась в клипе в Канье. Поэтому слухи, которые ходят вокруг пары, весьма различаются. Многие отмечают, что Шейк и Уэста связывают чисто дружеские отношения. Но совместный отдых во Франции дал повод говорить о новом романе. "Канье всегда считал ее очень красивой, и они оба хотят посмотреть, к чему все это приведет", — утверждает близкий человек из окружения знаменитости. Ранее Ирину подозревали в воссоединении с ее экс-супругом Брэдли Купером.