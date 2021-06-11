По состоянию на 11 июня, все области Украины находятся в «зеленой» зоне карантина.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Показатель уровня госпитализаций больных COVID-19 и показатель занятости коек с кислородом не превышен ни в одном регионе.

Сейчас в Украине уровень заболеваемости COVID-19 составляет 65 на 100 тысяч населения при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения. В 20 областях этот показатель ниже установленной нормы.

Уровень госпитализации по Украине составляет 14,2 на 100 тысяч населения при установленном показателе 60 на 100 тыс. Загруженность кроватей с кислородом — 16,4% при предельном показателе 65%.

В Польше начали вакцинировать от COVID-19 граждан Украины, которые едут в страну по учебным или рабочим целям.

В Украине могут продлить адаптивный карантин, однако необходимы определенные корректировки.