Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении руководителю одного из подразделений Луцкого пограничного отряда. За 600 долларов он "помогал" водителям растамаживать авто на иностранном регистрации. Об этом сообщает пресс-служба ГБР. "Пограничник разработал схему получения взяток за помощь с таможенным оформлением автомобилей без соответствующих оснований и документов. За каждое такое авто он принимал 600 долларов США", — говорится в сообщении. Отмечается, что правоохранители задокументировали многочисленные факты получения пограничником неправомерной выгоды. Сейчас ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК Украины). В случае доказательства вины пограничнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Проверяется информация о причастности к схеме других должностных лиц.

Фото: задержание руководителя одного из подразделений Луцкого пограничного отряда (dbr.gov.ua) Ранее стало известно, что в Сумской области правоохранители разоблачили двух мужчин, которые продавали несуществующие машины. За якобы "ПРИГОН евроблях" брали практически полную стоимость авто. Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила должностных лиц Закарпатской таможни на создании коррупционной схемы. При ввозе автомобилей с иностранной регистрацией они требовали у водителей деньги за несоздание искусственных препятствий при оформлении.