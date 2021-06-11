В Москве на Красной площади мужчина выстрелил себе в голову.

Как сообщает Telegram-канал «Readovka», это была акция протеста, которую совершил Павел Крисевич.

Перед этим он сделал два предупредительных выстрела в воздух, а потом себе в голову. Его тут же повалила и увела полиция.

«Перед акцией Павел Крисевич поделился с Readovka своим манифестом, который заканчивался фразой:

«Перед кремлевским занавесом последует выстрел», — сообщает канал.

Уже известно, что сейчас Крисевич находится в ОВД «Китай-город», после выстрела он получил серьезные ожоги лица.

Также сообщается, что Крисевич стрелял в себя на Красной Площади из охолощенного пистолета Р-411 шумовым патроном. Его адвокат Мансур Гульманов говорит, что Павел не получил серьезного вреда здоровью, в данный момент с ним ведутся следственные действия.

Перфоманс акциониста Павла Крисевича был направлен на привлечение внимания к ущемлению прав и свобод россиян.

Кадры публикует Readovka



В городе Буча Киевской области, делая фото для социальных сетей, школьница застрелила своего 16-летнего знакомого.В городе Покров Днепропетровской области задержан мужчина, который убил 8-летнего мальчика и спрятал его тело в канализационном коллекторе.