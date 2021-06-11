Против председателя правления ПАО "Юнион Стандарт Банк" и его советника выдвинуто обвинительное заключение в отношении причастности к растрате более полумиллиарда гривен средств банка. Расследование установило, что руководство во время работы выдавало кредиты предприятиям, которые, возможно, были созданы для дальнейшего прикрытия незаконной деятельности. Об этом сообщает пресс служба Офиса генерального прокурора. Стоит заметить, что согласно заключению судебно-экономической экспертизы, из-за деятельности обвиняемых ПАО "Юнион Стандарт Банк" потерял более 521 000 000 гривен. В частности, как отмечается в высшем органе прокуратуры, сейчас в Польше было направлено ходатайство о выдаче председателя наблюдательного совета банка в Украине с последующим привлечением последнего к уголовной ответственности. Отметим, что согласно ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), обвиняемым грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с последующей конфискацией имущества. Напомним, что 2 июня, Высший антикоррупционный суд Украины принял решение заочно арестовать ексглаву управления ПриватБанка Александра Дубилета.Також РБК-Украина рассказывал о том, как, НАБУ и САП сообщили о подозрении трем чиновникам в задании более 100 000 000 гривен убытков "Укрзализныци".