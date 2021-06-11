Троица считается одним из самых главных церковных праздников, поскольку праздник напоминает о святой Троице, трех известных ипостасях Всевышнего — в виде Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа. При этом праздник не имеет постоянной даты, зависит от даты празднования Пасхи – в 2021 году Троица отмечается 20 июня.

НАРОДНАЯ ПРАВДА отмечает, что торжество имеет свою специфику, традиции и приметы.

Христиане верят, что на Троицу на апостолов сошел святой дух в виде огненных языков – это завещал Иисус Христос перед своим Вознесением на небо. Огонь символизируют очищение от греха. В этот день верующие пришли посмотреть на чудо и апостолы начали читать им проповеди на разных языках и диалектах о необходимости покаяться и креститься для отпущения грехов.

Праздник еще называют Зеленым, поскольку на Троицу храмы и дома принято украшать зелеными ветками растений. Используют: мяту, чабрец, полынь, болотный аир, васильки, любисток, ветки липы, березы, тополя, ольхи, рябины или дуба. Это символизирует духовную связь с событиями ветхозаветной Пятидесятницы, праздника в честь дарования Моисею 10 заповедей Господа на Синайской горе, которая была щедро покрыта цветами и молодыми побегами деревьев.Троица-2021: красивые поздравления с праздником

Троица 2021: что украинцам стоит знать о празднике

Зеленые праздники 2021: когда и как отмечать

Обычно с букетиками трав приходят в церковь, а после освящения травы сушат и хранят в течение года дома, чтобы защитить дом от бед и болезней. После праздника все ветки принято было сжигать или относить на реку.

Перед праздником принято убирать дом, мыть окна, готовить сытный обед. Стараются посетить родных на кладбище, привести в порядок могилки.

Обычно на Троицу обращают внимание на погоду. Дождь в этот день говорит о богатом урожае грибов и теплом дождливом лете. Если на третий день березовые ветки, которыми украшают храм, стоят свежими, то сенокос предстоит мокрый.

Девушки в праздничный день выходили в поле слушать кукушку — сколько раз пропоет птица, столько лет еще в девках ходить. Если парень на Троицу поцелует избранницу у березы — она станет его женой. А вот если в этот день посвататься и сыграть свадьбу на Покров, то жизнь супругов будет счастливой и долгой.

Считается, что на Троицу нельзя купаться в открытом водоеме, чтобы на дно не заманила нечистая сила. По той же причине на стол не ставят три свечи.

Чтобы уберечь урожай от засухи в праздник приносили в храм пучок полевой травы, омытый слезами.

Нельзя украшать дома осиной (иудино дерево) или вербными ветками, которые уже отдали свою силу в Вербное воскресенье.

Ранее, синоптик Наталка Диденко сообщала, что 7 июня, в Украине ожидается значительное улучшение погодных условий. В этот день наконец установится настоящая летняя погода и наша страна станет одной из самых теплых в Европе.