Офицер полиции, работающий на саммите "Большой семерки" (G7), составил положительный тест на коронавирус. Его и еще более 10 правоохранителей, которые с ним контактировали, изолировали. Об этом сообщает BBC. В полиции Девона и Корнуолла уточнили, что офицер сдал тест на коронавирус рано утром 11 июня. Он оказался положительным. Его и еще 12 правоохранителей, которые контактировали с ним, находятся на самоизоляции. Офицер находился на пароме, который был нанят для размещения правоохранителей, работающих на саммите G7. Также стало известно о вспышке коронавируса в отеле, где размещались представители СМИ и сотрудники Службы безопасности. Отель временно закрыли на санобработку. Напомним, сегодня, 11 июня, в Великобритании стартовал первый за два года очный саммит "Большой семерки" (G7). Он пройдет с 11 по 13 июня в Корнуолле на юго-западе страны. В первый день саммита лидеры США, Великобритании, Канады, Италии, Франции, Германии, Японии и Европейского Союза примут участие в торжественном приеме с участием королевы Елизаветы II. Как сообщало РБК-Украина, вблизи от места проведения саммита "Большой семерки" (G7) правоохранители остановили две машины. После их обыска был арестован семь человек.