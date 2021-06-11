В Офисе президента Украины назвали самые дружественные к нашей стране государства.

Их в интервью «Европейской правде» перечислил заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига.

По его словам, у Украины есть ключевые союзники в вопросе стратегического сотрудничества — это: США, Канада, Турция, Литва, Польша, все балтийские страны.

Он также добавил, что Украина готова и дальше продолжать расширять круг дружественных стран. В частности, заместитель главы ОП заявил, что Венгрия является важной для Украины и ее партнером.

Ранее эксперт МЦПИ Николай Капитоненко констатировал, что переговоры президентов США и России Владимира Путина и Джо Байдена не повлияют на ситуацию в Украине — это игра на уровне глобальной мировой политики, где ключевые великие державы между собой выясняют для себя поле для маневра в ближайшем будущем.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Россия может решиться «прорубить» из оккупированного Крыма коридор на материковую территорию Украины. В таком случае завуалировать ситуацию «гражданским конфликтом» уже нельзя будет, это будет полномасштабная война.