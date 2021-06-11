В Киеве в Днепровском районе, на бульваре Ярослава Гашека, под колеса трамвая попала женщина.

Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Telegram.

Свидетели происшествия сообщают, что пострадавшая поскользнулась. Пришлось поднимать трамвай, чтобы достать ее из-под колес. На месте происшествия работают правоохранители. Движение трамваев остановлено.





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