В Украине могут повысить налоги для отдельных отраслей. Общую нагрузку, которая касается физических лиц, малого и среднего бизнеса, пересматривать не планируют.Об этом в интервью РБК заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Могут быть изменения для того, чтобы наполнить бюджет, изменить ситуацию в отдельных отраслях – медицине, образовании и других социальных направлениях. Но это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса. Это действительно будет касаться отдельных направлений, которые имеют высокую маржинальность и должны платить больше, как это есть в других цивилизованных странах мира», – сказал премьер.

«Мы сейчас работаем над бюджетной декларацией с Минфином. Общегосударственные налоги мы повышать не планируем – те, что платит каждый гражданин или каждое предприятие. Относительно пересмотра отдельных акцизов, экологических платежей, каких-то сборов – сейчас внутри Министерства финансов и профильных министерств идут расчеты и дискуссии», — добавил он.

Как сообщалось ранее, в мае украинцев ждут новые тарифы на газ, а также правила назначения субсидий.

Цены на продукты в Украине продолжат рост. С начала года уже рекордно подорожали сахар, подсолнечное масло и яйца, а вскоре украинцам стоит ждать новые цены хлеб и говядину.