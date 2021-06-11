В Украине 12-13 июня будут работать уже более 50 региональных центров массовой вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Бесплатно получить прививку можно будет в 15 областях и Киеве.

Вакцинироваться, напомним, смогут люди, которые зарегистрировались в листе ожидания на «Дія» или в контакт-центре МЗ. Вакцинируют тех, кто предварительно приглашен на прививку, а также всех желающих из другой очереди, но которым также уже пришло приглашение (они есть в листе ожидания).

На вакцинацию приглашать по телефону. Приоритет — пожилые люди. С собой нужно иметь: паспорт, идентификационный номер или копию декларации с семейным врачом.

Напомним, с 29 мая в Украине запустили первые центры массовой вакцинации населения против COVID-19. Они открываются на стадионах, спортивных, учебных и культурных площадках, в торговых центрах.

Сейчас Центры массовой вакцинации работают в: Львовской, Тернопольской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Днепропетровской, Черновицкой, Херсонской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской областях и Киеве.

Осуществлять прививки будут мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech. Узнать адреса пунктов прививок

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