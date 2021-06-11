В интернете можно найти сотни методов, чтобы спланировать пол ребенка, и в смартфонах многих женщин является календаре, подсказывающие удачные дни для беременности. Но остается вопрос, можно ли верить таким советам и полагаться на эти подсказки? Что из этого правда, а что миф, объяснили украинские врачи в программе "Утро с Украиной" на канале "Украина". Можно ли спланировать пол ребенка Несмотря на массу информации в сети о "действенные способы" спланировать пол малыша, специалисты уверяют, что пока технологий самом деле не существует. Врачи обращают внимание, что иначе они были бы маркетинговыми, но отнюдь не в свободном доступе. Таким образом, никто не может спланировать пол ребенка, кроме природы. Но для того, чтобы забеременеть, есть много методик и даже приложений в ваших смартфонах, которые могут помочь. Как подготовиться к беременности Рассказывая об эффективных методах для планирования беременности, репродуктолог Александр Дарий отметил важность анатомических особенностей строения женского организма. "Для того, чтобы эффективнее было одно положение при окончании половой жизни, или другое положение. Это все очень важно, но не влияет на пол, это влияет на вероятность наступления беременности", — рассказал он. При этом заведующий женской консультации Сергей Бакшеев отметил, что мобильные приложения для выслеживания овуляций действительно работают. Для всех женщин подойдут менструальные календаре "Современные менструальные календаре выходят на уровень интеллектуальных календарей и советов на уровне медицинских работников. Я могу сказать, что не только приложения для отслеживания овуляции, но и медицинские калькуляторы для профессиональной работы применяются врачами нашей женской консультации", — сказал медик. Но здесь есть некоторые нюансы, ведь календарь будет полезным для среднестатистической женщины, не имеет проблем с женским здоровьем. "Я рекомендую использовать информацию от врача — он должен сказать, какой у вас цикл, и посоветует конкретное приложение, чтобы ориентироваться, когда наиболее вероятны дня наступления беременности", — высказался на сей счет репродуктолог. Напомним, недавно гинеколог рассказала о многоплодную беременность и объяснила, от чего это может зависеть. Также мы писали о том, что исследования ученых показало, что в мире каждый 42 ребенок рождается близнецом.