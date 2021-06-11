Известная кондитерка и победительница шоу "МастерШеф" Лиза Глинская поделилась со своими поклонниками новостью, что ее бойфренд Максим Большаков сделал ей предложение. Радостной новостью Лиза поделилась на своей странице в Instagram. Так, сейчас пара отдыхает в Доминикане. Отметим, что Лиза Глинская почти ничего не рассказывает о своей личной жизни. Кроме того, она редко делится общими фото с бойфрендом в соцсетях. "Как думаете, что я ответила?" — подписала кондитерка фото.

Фото: Лиза Глинская выходит замуж (instagram.com/lizaglinskaya) В комментариях пользователи пишут, что очень рады за кондитерку, и желают ей счастья. Да! Лизочка, дорогая, как я рада тебя Приветствую Дай Бог тебе счастья, ты этого заслуживаешь Пусть все у тебя сложится хорошо Приветствую! Вы светитесь еще больше, чем камень в кольце! Будьте счастливы, любимы всегда.

Фото: Лиза Глинская с избранником (instagram.com/lizaglinskaya) Ранее мы сообщали, что новорожденная дочь Меган Маркл и принца Гарри получит особый статус. Также показали фото любимой победителя Евровидения 2021 Дамиана Дэвида.