На границе Украины с Беларусью проходят акции протеста против белорусского режима. Акции немногочисленные, их устроили на пунктах пропуска "Новые Яриловичи" и "Доманово". Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. "Около двух пунктов пропуска на границе с Беларусью находятся незначительные группы людей — на пункте пропуска" Новые Яриловичи "около 40 человек и" Доманово "около 10 человек. Они выражают протест против белорусского режима, ведут себя они мирно, никаких провокаций не осуществляют и движение транспорта не блокируют ", — отметил Демченко. View this post on Instagram

A post shared by рады Свабода / Беларусь @radiosvaboda) По его словам, по разным каналам распространялись призывы к гражданам Беларуси в Украине выходить на поддержку своей страны, в том числе с возможным перекрытием дорог. "Нами было организовано сотрудничество с сотрудниками полиции. На данный момент участники акции не создают помех для движения, ведут себя они мирно", — добавил Демченко. Он также выразил надежду, что они не будут пытаться перекрыть движение, поскольку в таком случае сотрудники полиции могут привлечь их к ответственности. Отметим, акции организовал белорусский движение "Народное антикризисное управление", который координирует оппозиционер Павел Латушко. Участники акции требуют от Евросоюза ускорить введение мощных и масштабных санкций против режима Александра Лукашенко. А от нелегитимного президента — вернуть белорусам возможность наземного выезда из страны, освободить политзаключенных и провести новые честные выборы. Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановська призвала США расширить санкции против Беларуси, в частности, против пособников Александра Лукашенко. Отметим, РБК-Украина писало, как в конце мая в ряде городов Европы прошли акции солидарности с Беларусью.