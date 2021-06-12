Черногория ведет переговоры с Европейским союзом о привлечении сотен миллионов евро для погашения большого долга перед Китаем. Для этого балканская страна готовится к продаже государственных активов. Об этом пишет Reuters. Как пишет Reuters со ссылкой на европейских чиновников, черногорский долг перед Китаем находится в центре споров о влиянии Китая в Европе и может осложнить расширение ЕС на Балканы. Поскольку Черногория является кандидатом на вступление в ЕС, внешние долги требуют соблюдения финансовых стандартов. В 2014 году Черногория заняла у Китая 944 млн долларов на строительство 41-километрового участка шоссе. При этом противники тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича называли это шоссе "дорогой в никуда", обвинив правительство в расточительстве. Эта дорога должна была стать первым отрезком 163-км трассы с соседней Сербией, которая подавалась как способ упростить торговлю между Китаем и Европой через Балканы. Участок длиной 41 км, которая сначала должна была завершиться в 2019 году, теперь должна быть достроена до 30 ноября. Однако и сегодня лидеры местной оппозиции, экономисты, также Всемирный банк и Международный валютный фонд критикуют китайский кредит. Отметим, на сегодняшний день общий государственный долг Черногории составляет 103% ВВП страны. Напомним, ранее глава Европарламента Давид Сассоли выступил за расширение Европейского союза и призвал ускорить евроинтеграцию балканских стран. К этому Болгария заблокировала вступление Северной Македонии в ЕС и выдвинула свои условия.