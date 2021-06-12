Шкаф не закрывается от количества вещей, но надеть на ответственное мероприятие или свидание ничего? Знакомая история для любой женщины. А это значит, что пора сделать ревизию в гардеробе и избавиться от того, что давно не радует. Специалисты утверждают, что такие вещи имеют своеобразную энергетику и не позволяют человеку двигаться вперед. Как открыться новому, впустить изменения и правильно сделать ревизию в шкафу, а заодно и в своей жизни, рассказали эксперты в материале издания «Главред». Одежда обладает важным свойством — он устаревает и выходит из моды. И часто это случается с теми вещами, которые мы успели "выгулять" буквально пару раз. Однако одежда способна втягивать в себя энергию тех ситуаций, в которых они были куплены или использованы. Именно поэтому у нас есть "счастливые" и "несчастливые" наряды. Избавиться от вещей, которые давно не приносят удовлетворения, не радуют глаз или просто вышли из моды — нужно. Поскольку это не только избавление от хлама, но и энергетическая чистка своего пространства. Что нужно выбросить из шкафа прямо сегодня Одежда, которую нужно ремонтировать, отбеливать, перекрашивать, перешивать. Даже если это любимая блузка или платье, но на нем есть дыра, пятна, ткань потускнела, сломанный замок, а вы за последние полгода так и не дошли до мастерской — выбрасывайте немедленно. Слишком маленький одежду. Студенческие джинсы, платье с выпускного, блузка с первого свидания — все, что вам напоминает о прошлом, но давно уже не по размеру. Не стоит хранить такие вещи долго, поскольку они накапливают грусть о беззаботное время и ваши параметры фигуры. Выбрасывайте и не задумывайтесь. Одежда с воспоминаниями. Если какая-то вещь напоминает о печальном период, она куплена в трудный период жизни, не подходит вам по размеру или фасону — отправляйте ее на свалку. Аксессуары, которые не нравятся или вышли из моды. Если вы не использовали аксессуар уже несколько лет — он вам уже не нужен. Вы не станете ремонтировать сломанные украшения или сумочку, не будете зашивать шарф и будете надевать бусы, от которых веет прошлым. Нижнее белье. Растянут, поблекшее, с дырочками или просто потеряло форму. Чувство уверенности начинается с нижнего белья. Не храните в ящиках то, что вам не прибавит уверенности. В нем вы мир покорять не сможете. Обувь, которая не подходит. Безумно красивые и дорогие туфли, которые удалось купить на распродаже, босоножки, в которых удобно только сидеть, пролет с размерами через покупку в Интернете, любимые кроссовки, которым давно пора на свалку — все это обувь должна исчезнуть с вашего дома. Нога не станет больше или меньше, туфли разносить не выйти из 15 попытки — избавляйтесь от ненужного хлама. Напомним, ранее мы писали о том, мебель в доме опасны для здоровья человека. А также рассказывали о том, от каких лекарственных препаратов из аптечки нужно избавиться.