В Киеве водитель Mercedes специально наехал на выводок утят и раздавил, когда птицы переходили дорогу. Инцидент попал на видео и вызвал в сети массу негодования. Но теперь выяснилось, что номерной знак, засветился на этом авто, на самом деле принадлежит знаменитой украинской гимнастке и Олимпийской чемпионке Лилии Подкопаевой. Об этом 12 июня сообщила сама спортсменка в Instagram. При этом у Подкопаевой другая марка машины — Lexus. Именно в этот внедорожник и зарегистрированные номера "АА9669СС". Более того, в момент совершения циничного наезда на маленьких утят 11 июня гимнастка со своей семьей находилась в США, где ее дети заканчивают учебный год. "Каким образом мой номерной знак автомобиля Lexus попал в злоумышленников и используется автомобилем Mercedes мне не понятно", — удивляется Подкопаева. Спортсменка решила обратиться в полицию по данной ситуации, и сейчас ее юристы изучают этот вопрос. Чемпионка отметила, что после публикации в интернете видео с жестокой расправой над выводком утят на нее посыпалась масса несправедливых упреков и даже угроз от людей, которые были введены в заблуждение указанными номерными знаками на авто. Скандальный ролик можно посмотреть по этой ссылке (осторожно, видео 18+)! "Я и моя семья получила много сообщений с угрозами и осуждением, несмотря на то, что в ситуации никто не разобрался. В нашей семье, мы с любовью относимся к животным и всячески поддерживаем организации защиты животных. Я осуждаю действия водителя бывшего за рулем Mercedess и приложу максимум усилий, чтобы установить его личность. Призываю общественность мне в этом помочь ", — пишет Подкопаева. Также спортсменка опубликовала фото своего Lexus с номерами "АА9669СС".

Лилия Подкопаева показала свой автомобиль, номера которого засветились в видео с наездом на утят в Киеве (фото: instagram.com/podkopayeva_official Заметим, что Лилия Подкопаева не первая, кто стал жертвой ситуации с "клонами" авто — после запуска камер автофиксации нарушений водители стали сталкиваться с ситуациями, когда есть копия машины с такими же номерами или даже с поддельными документами, при этом "двойники" совершают нарушения , а штрафы приходят владельцам оригиналов. Так, ранее мы писали, что делать автомобилистам, если их машины оказался "клон".