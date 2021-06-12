В Литве ослабляют карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Об этом заявили в правительстве. Об этом сообщает Литовское национальное телевидение и радио. Сообщается, что решение о снятии карантина правительство Литвы примет в понедельник. Они коснутся правил работы баров и ночных клубов в условиях угрозы коронавируса. "Бары, кафе, а также развлекательные заведения теперь могут работать с 07:00 до 24:00", — говорится в сообщении. Такое ослабление карантина будет работать уже с 17 июня. Кроме того, сообщается, что министр здравоохранения Литвы Арунас Дулкис заявил, что июнь может стать последним месяцем карантина в стране, если ситуация не ухудшится. "Если все пойдет так, как сейчас, будем надеяться, что июнь будет последним месяцем, когда у нас появится слово" карантин "", — сказал Дулкис. Напомним, что в Польше также начинают снимать карантин на время отпусков. Но делать это будут постепенно. Ране сообщалось, что в Бразилии хотят отменить маски для тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса. Об этом рассказал президент страны.