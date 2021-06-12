Сезон отпусков продолжается, но через COVID-19 при посещении популярных туристических направлений действует ряд ограничений и требований. Поэтому перед покупкой билетов необходимо тщательно проверить условия выезда граждан Украины в другие страны. Об этом сообщили в Telegram-канале "Коронавирус_инфо". Так, в настоящее время для Украинской открытые границы с более 100 странами. Кроме того, сейчас на территорию ЕС могут въезжать дипломаты и украинцы с рабочими визами или вид на жительство, а также в других случаях, определенных страной въезда. Условия выезда? Популярные еще к пандемии Египет и Турция сейчас тоже открыты для туристов. Чтобы попасть в Египет, у туриста (в возрасте от 6 лет) должен быть сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным не позднее, чем за 72 часа до прилета. Сертификат на английском языке. Кроме того, чтобы попасть в Турцию, на границе граждане Украины должны предъявить: отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 сделан не позже чем за 72 часа до приезда; или экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделан не позже чем за 48 часов до приезда; или документ о полном вакцинацию от коронавируса, проведенной по меньшей мере за 14 дней до приезда; или документ, удостоверяющий, что лицо переболела COVID-19 в течение последних 6 месяцев. Турецкие пограничники будут требовать только один из указанных документов, которые должны быть переведены на английский язык. Кроме того, в течение 72 часов до пересечения турецкой границы украинцы, должны заполнить электронную форму министерства здравоохранения Турции и иметь при себе документ, сгенерированный после заполнения этой формы — в электронном или бумажном виде.

Фото: условия въезда для Украинской (t.me/COVID19_Ukraine) Чтобы поехать в Грецию, сейчас нужен результат ПЦР-тестирование или сертификат вакцинации. Аналогичные требования выдвигает для туристов Болгария. При наличии отрицательного результата теста на коронавирус открытый въезд для украинских туристов на Шри-Ланку, Багамские Острова, Барбадос, Мальдивы, в Армению, Грузию, Сербию, Словению, Зимбабве, Бразилии, США и еще ряд других стран. Есть ли альтернативы вместо 14-дневного самоизоляции? Новые послабления карантина призваны сделать максимально комфортным пребывание иностранцев и украинский возвращающихся в Украини.Тому вместо обязательной самоизоляции через приложение "Действуй дома" можно сдать ПЦР-тест на наличие COVID-19. Если результат оказался отрицательным и человек не заражен — не нужно проходить самоизоляцию. Ранее мы сообщали, как выглядит бюджетное жилье на украинских морских курортах за 100-150 гривен. Также чего ждать Украинские от летнего отпуска на Кипре.