Родители белорусского оппозиционера Романа Протасевича обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Они просят помочь освободить сына и остановить Александра Лукашенко. Об этом родители сказали в интервью немецкому изданию Bild. Отец Протасевича рассказал, что письма от родителей Роману не доставляют. Кроме того, у них даже нет возможности свободно поговорить по телефону с адвокатом сына. "Вместо этого государство уже опубликовала два видео, в которых он делает вынуждены показания. Вы можете увидеть явные следы пыток: у него кривой нос. Наверное, сломан. У него синяки на шее. Эксперт сказал нам, что это были следы удушения", — утверждает отец. Также иметь Протасевича обратилась за помощью к Меркель. "Мы очень просим вас помочь нам вывести всех невинных людей из тюрем. Им срочно нужна помощь, потому что они ежедневно подвергаются садизма и насилия. Пожалуйста, остановите Лукашенко! Каждый дополнительный день, нет, каждый дополнительный час, стоит невиновным их жизней ", — сказала мать оппозиционера. 23 мая в Беларуси принудительно посадили самолет авиакомпании Ryanair, чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Этот поступок вызвал возмущение у международного сообщества. Напомним, ранее Протасевич в интервью заявил, что признает вину в публикации призывов к протестам после президентских выборов. Западные чиновники отмечают, что показания были сделаны под пытками.