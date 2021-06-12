Опубликовано видео того, как в Киеве на левобережной части грузовик снес електороопору. В результате инцидента оборвало провода. Видео в Facebook опубликовала патрульная полиция Киева. Сообщается, что авария произошла на улице Пуховской во время буксировки автомобиля ГАЗ, который был на жесткой сцепке. "Последний оторвался и въехал в опору линии электропередач и существенно ее повредил. В результате ДТП произошел обрыв проводов под напряжением. Продолжается перекрытия улицы в обоих направлениях", — говорится в сообщении. РБК-Украина также писало, что бытовые и социально важные инфраструктурные объекты левобережной части остаются со светом. Восстановительные работы продлятся в течение двух дней, при этом возможны отключения света. Напомним, сегодня в Ирпене под Киевом произошла тройная ДТП с участием маршрутки. В аварии пострадали пять человек. А на Южном мосту в столице столкнулись сразу шесть машин. Из-за аварии было затруднено движение по мосту в направлении правого берега.