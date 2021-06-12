Президент России Владимир Путин после встречи с президентом США Джо Байденом в Женеве тоже даст отдельную пресс-конференцию. А отсутствие общего подхода к прессе не является свидетельством того, что по саммита нет высоких ожиданий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, отсутствие совместной пресс-конференции президентов России и США по итогам саммита в Женеве 16 июня не является свидетельством невысоких ожиданий от встречи. Он также отметил, что отдельный выход к прессе — это практика американской стороны. "Поэтому президент Путин по завершении переговоров выйдет к кремлевского пула и других СМИ", — добавил Песков. Напомним, ранее сообщалось, что Байден после встречи с Путиным проведет пресс-конференцию в отдельности. В Белом доме этот формат назвали наиболее подходящим. К этому Путин заявил, сегодня отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне за последние несколько лет. Больше о предстоящей встрече Байдена и Путина читайте в материале "Никакого" перезагрузка ". Чего ждать мира и Украины от встречи Байдена и Путина".