Исследовательский зонд "Юнона" направил Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) фото крупнейшего спутника Юпитера и Солнечной системы в целом — Ганимеда. Об этом сообщает NASA. Тепловизор JunoCam и звездная камера Stellar Reference Unit сделали фотографии во время пролета у гигантского спутника Юпитера. На черно-белых снимках хорошо видно кратеры от метеоритных ударов. Кроме того, четко заметен темный и яркий рельеф и длинные структурные особенности спутника. Как рассказал исследователь Juno Скотт Болтон, это ближайший подлет из всех космических кораблей к этому гигантского месяца за одно поколение. "Мы собираемся не торопиться, прежде чем делать какие-либо научные выводы, но до тех пор мы можем просто восхищаться этим небесным чудом", — пояснил исследователь.

Фото: месяц в Солнечной системе (nasa.gov) Используя зеленый фильтр, телевизор зафиксировал всю сторону покрытой водяным льдом космического месяца. Расширение изображения составляет около 1 километра на пиксель. В ближайшие дни космический корабль отправит больше изображений своего пролета над Ганимедом. Ранее мы сообщали, что марсианский вертолет NASA совершил новый полет и прислал фото. Также NASA впервые за 30 лет отправит две новые миссии на Венеру.