В поезде Укрзализныци произошла трагедия. Пассажир рейса № 358 Рахов — Киев умер через несколько часов после падения с верхней полки, и медики "скорой", которые прибыли на станцию после вызова, только констатировали смерть. Об этом 12 июня передали в пресс-службе Укрзализныци. При этом отмечается, что следов телесных повреждений на теле мужчины не обнаружили. Детали трагического случая выясняют правоохранители и железнодорожники. Согласно предварительной информации, пассажир упал с полки около трех часов ночи. После этого муж сказал жене, что у него нормальное самочувствие. Уже под утро ему стало хуже. Поездная бригада вызвала экстренную медицинскую помощь на ближайшую станцию Фастов. Когда поезд туда приехал, пассажир был уже мертв. "Следует отметить, что полка, с которой упал пассажир, была обустроена ремнями безопасности, которыми он, к сожалению, не воспользовался", — рассказали в компании. В УЗ призвали пассажиров "неукоснительно соблюдать" правила безопасности и поведения на объектах железнодорожного транспорта. "Также просим пассажиров во время путешествия на верхних полках использовать ремни безопасности и ограничительные перила", — добавили в пресс-службе Укрзализныци. Напомним, что в прошлом году Укрзализныця попала в скандал после травмы пассажирки в поезде, на которую упала полка с мужем. В результате происшествия 60-летняя пострадавшая получила перелом грудного отдела позвоночника, протрузию и различные гематомы. Женщине нужна была дорогостоящая операция. Позже в Укрзализныце высказались о ситуации и заявили, что это не полка сама упала, а муж ее плохо закрепил, что и привело к инциденту.