Анастасия Приходько решила быть с поклонниками до конца откровенной, поэтому делится сокровенным о себе, рассказывает жуткие истории из жизни, которые закалили артистку, но и породили массу комплексов. Дошло до того, что певица даже хотела сменить пол, а также лежала в специализированной больнице. Теперь Приходько решила подробнее рассказать, как родители своими неосторожными высказываниями посеяли в ней комплексы и неприятие себя. Откровениями звезда поделилась в Instagram. Мама певицы делала ей замечания по ее внешности, которые ранили артистку и породили комплексы. Она говорила Насте, что у нее узкие глаза и улыбаться ей не стоит, и улыбка ее не очень искренняя. "Как сейчас помню этот скандал, когда вместо вещей старшего брата, которые я донашивала, я надела мамины модные ботильоны в школу, чтобы выглядеть красивой и короткое платье, через которую бабушка назвала меня Профурсетка. Ну, вы поняли, услышать девочке в переходном возрасте такое — вроде смерти ", — поделилась своими подростковыми переживаниями Анастасия.

Анастасия Приходько рассказала о комплексах, родом из юности (фото: instagram.com/prykhodko_official) Она призналась, что никогда не слышала от родителей в свой адрес комплиментов — признание, что она красивая или хотя бы симпатична. Это оставило отпечаток на восприятии Анастасии, и она дала себе личную обещание. "Первое, что я решила, если я когда-нибудь буду воспитывать девочку — она для меня будет лучшей!" — отметила артистка. Второй мыслью юной Насти стало желание … сменить пол! "Я думала, что быть мальчиком мне будет проще: джинсы, рубашка, короткая стрижка и вуаля! Тем более, тогда были популярны Джонни Депп, ДиКаприо, Клуни и мне казалось, что человеком быть легче", — привела аргументы звезда.

Анастасия сделала признание о пережитом негативный жизненный опыт (фото: instagram.com/prykhodko_official) До сих пор при воспоминании о тех временах у певицы бегут по телу мурашки. Но потом произошло событие, которое перевернуло мир юной растерянной Насти с ног на голову и заставила ее поверить в себя и раскрыть свою женственность, ощутить привлекательность. Мальчик по имени Юра сумел отвлечь певицу от тяжелых мыслей. "На красной спортивной тачке, в белой майке, похожий на вечно страдающего Иглесиаса, с красивой фигурой. Ну, какой школьнице может не понравиться? И я поняла, что меня, в старой одежде, короткой стрижке и с мрачным лицом хрен он обратит внимание ! Именно благодаря ему я поняла, что я самая красивая! И до сих пор, слушая песню Стинга "desert rose", я невольно вспоминаю Юру на красной спортивной тачке. И свои юные 17 лет ", — призналась романтическая артистка. Напомним, что ранее Анастасия Приходько призналась, что написала завещание перед рождением третьего малыша.