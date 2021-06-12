Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе снова выступит на форуме "Украина 30". На этот раз обсуждать экономику без олигархов. Об этом говорится в программе на сайте форума. Сообщается, что выступление Зеленского запланировано на 15 июня. Это будет второй день форума, темой которого будет деолигархизация и преодоления коррупции. Речь президента ожидается в 10:30. Также 15 июня будет выступать премьер-министр Денис Шмыгаль, который также открывать форум 14 июня с презентацией Стратегии национального экономического развития. Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада рассмотрит законопроект Зеленского об олигархах в конце июня или в начале июля. Как заявлял министр юстиции Денис малюська, в реестр олигархов первыми могут попасть Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко. Они подпадают под соответствующие критерии — участие в политической жизни, влияние на СМИ, контроль или владение естественной монополией или компанией с монопольным положением на рынке. Последний критерий — наличие активов общей стоимостью более 2270000000 гривен. Подробнее об этом законе читайте в материале "Олигархи в законе. Как Зеленский хочет ограничить крупнейших бизнесменов".