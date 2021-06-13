Белый дом ставит своей задачей показать, что Джо Байден дал "жесткий сигнал" Владимиру Путину на их встрече в Женеве. Саммит пройдет в двух форматах — "широком и узком". Об этом сообщает телеканал NBC. Источники телеканала не сказали, будет ли "встреча с глазу на глаз" без помощников и советников. NBC сообщает, что Байден передать "жесткий сигнал Путину, в отличие от тех отношений, которые продемонстрировал бывший президент Дональд Трамп". Утверждается, что Джо Байден проводит встречи с союзниками, чтобы продемонстрировать российскому президенту "единый фронт против его пагубной поведения". По информации телеканала, американский президент намерен обсудить кибератаки, усиление российской агрессии в отношении Украины, нарушения прав человека и вмешательства в выборы. Также Джо Байден планирует затронуть тем, по которым две страны могут работать вместе. Например, контроль над вооружениями и изменение климата. Ранее Путин заявил, сейчас отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне за последние несколько лет. Напомним, что США хотят найти "пути продвижения" отношений с Россией на предстоящем саммите в Женеве. Встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве. Как говорили в Белом доме в начале июня, среди вопросов будут кибератаки, в последнее время все чаще осуществляются против США. Больше о предстоящей встрече Байдена и Путина читайте в материале "Ни" перезагрузка ". Чего ждать мира и Украины от встречи Байдена и Путина".