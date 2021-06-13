Основными темами саммита ЕС-США, который пройдет 15 июня в Брюсселе станут восстановление экономики после пандемии COVID-19 и доступность вакцин от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии. "Во вторник (15 июня — ред.) Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского Совета Шарль Мишель принимать президента США (Джо Байдена — ред.) В Брюсселе. Нашим приоритетом станет восстановление экономики и обеспечения справедливого доступа к вакцинам на глобальном уровне" , — говорится в сообщении. Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что к концу 2022 среди стран, должно быть распределено 2,3 миллиарда доз вакцин против COVID-19. Отметим, согласно итоговым коммюнике стран "Большой семерки" на саммите речь шла о пожертвовании 1000000000 доз вакцин против COVID — 19 в течение следующего года. Также группа семи стран будет сотрудничать с частным сектором, "большой двадцаткой" (G20) и другими странами для увеличения вклада в течение следующих месяцев.