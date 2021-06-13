Вакцина против коронавируса компании AstraZeneca позволила обеспечить более полумиллиарда иммунитетом к COVID-19. "Большая семерка" продолжит работать над преодолением последствий пандемии. Об этом на пресс-конференции сказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает CNN.

Говоря о вакцине против COVID-19 производства Oxford-AstraZeneca, Джонсон сказал: "Сегодня более полумиллиарда людей в безопасности благодаря разработке и производству этой вакцины".

Он отметил, что "Большая семерка" должен продемонстрировать преимущества демократии, свободы и прав человека для всего мира. "Мы можем достичь этого благодаря истории болезни. Мы можем сделать это, работая вместе, чтобы остановить разрушение, которое вызвал коронавирус и предотвратить когда-нибудь повторения", — добавил он. Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило о возникновении синдрома повышенной проницаемости стенки капилляров, как возможный побочный эффект после вакцинации британским препаратом AstraZeneca. В EMA убеждены, что от вакцины стоит отказаться людям, которые ранее страдали от вышеуказанного синдрома. В агентстве отметили, что синдром развился в шести исследуемых пациентов в течение четырех дней после прививки вакциной AstraZeneca. Трое вакцинированных ранее страдали от болезни сосудов, но в итоге одна из пациенток умерла. При этом эксперты отмечают, что польза вакцины целом превышает риски.