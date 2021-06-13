Страны "Большой семерки" (G7) договорились направить свои усилия на улучшение налоговой системы во всем мире. Группы семи стран стремится внедрение в мире "справедливой налоговой системы". Об этом страны заявили в совместном коммюнике по результатам саммита, передает Bloomberg.

"Нам нужна налоговая система, справедливая во всем мире. Мы поддерживаем историческое обязательство, принимаемое G7 5 июня. Сейчас мы продолжим обсуждение для достижения консенсуса по глобальной договоренности о справедливом распределении налоговых прав и амбициозного глобального минимального налога в размере не менее 15 процентов для каждой страны ", — говорится в документе.

Отмечается, что решение по налогам должно быть введено через G20 и Организацию экономического сотрудничества и развития. Согласовать эти вопросы имеют июльской встречи министров финансов и руководителей центральных банков G20. Напомним, Кабинет министров предложил ввести новые налоги на продажу квартир в Украине. Это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений. Проектом предлагается обложить налогом на добавленную стоимость (20%) квартиры в новостройках. Без НДС будут продаваться только квартиры в домах, которые строятся за бюджетные деньги или по программам доступного жилья.