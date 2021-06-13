Страны "Большой семерки" (G7) выступили в поддержку усилий, направленных на прозрачность и подотчетность Ирана относительно компенсаций родственникам жертв катастрофы пассажирского самолета МАУ в январе 2020 года. При этом страны обеспокоены продолжением нарушений прав человека и злоупотреблений в Иране. Об этом говорится в совместном коммюнике "Большой семерки" по результатам саммита. "Мы поддерживаем усилия, направленные на обеспечение прозрачности, подотчетности и справедливости в отношении жертв Рейса 752 авиакомпании" Международные авиалинии Украины ", сбитого Ираном в январе 2020 года. Мы повторяем свою глубокую обеспокоенность по поводу продолжения нарушений прав человека и злоупотреблений в Иране", — говорится в документе. На прошлой неделе в Киеве состоялся очередной раунд переговоров с Ираном относительно компенсаций за катастрофу самолета МАУ под Тегераном. По результатам переговоров Украина, Канада, Швеция и Великобритания выдвинули Ирана ряд требований. Как известно, иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020. По версии Тегерана, это произошло из-за ошибки оператора ПВО. Самолет якобы был случайно определен как "враждебная цель". В результате катастрофы погибли 176 человек. Украина и Канада договорились усилить координацию усилий в деле по сбивания Ираном самолета "Международных авиалиний Украины". Страны стремятся привлечь виновных к ответственности. Ранее сообщалось, что Иран пообещал предоставить украинскому следствию доступ к материалам дела в суде по сбивания пассажирского самолета МАУ в небе над Тегераном. При этом официального подтверждения о начале судебного процесса Киев пока не получил.