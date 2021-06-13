"Холостяк 11" Михаил Заливако и его возлюбленная Анна Богдан после финала проекта выдохнули с облегчением — им больше не нужно прятаться, и теперь они открыто могут рассказать о своих отношениях вне камер. Так, влюбленные успели сделать интимные признания, а также с удовольствием делится деталями совместной жизни и яркими фото. Анна решила проверить интуицию поклонников, а заодно и то, насколько хорошо они знают особенности их пары с Мишей. Так, она написала в Instagram топ-10 фактов, но три из них — неверны. Девушка сопровождала пост соблазнительным фото. Богдан позирует в кожаном платье без бретелек с высоким разрезом. Она дополнила томный образ босоножками на шпильке. Анна предложила выбрать из предложенного списка три ложных факты об их пару.

Анна Богдан показала фото в соблазнительном кожаном платье (фото: instagram.com/hannastorozhuk) 1. Миша первым ребенком хочет дочку.2. Чаще всего в нашем доме посуду моет Миша.3. У нас разделены обязанности по уборке квартиры. Миша пылесосит, а я вытираю пил.4. Миша очень привередлив в еде. Поэтому мы чаще питаемся в заведениях, или заказываем доставку.5. Мы часто ходим на побачення.6. В нашей паре, я чаще провоцирую на ссору и люблю посперечатися.7. Завтрак чаще готовит Миша.8. В Миши больше обуви, чем в мене.9. Я придерживаюсь правильного питания, а Миша любитель принести домой всякие сладости, чем часто провоцирует меня нарушить свой режим.10. Миша может очень сильно залипнуть в телефоне. И меня это часто очень раздражает. Поклонники Анны и Михаила знают, что холостяк обожает готовить и часто балует любимую завтраками и не только, потому предположили, что 4 факт — непрадивый. Также им показалось, что разделение обязанностей по уборке квартиры не соответствует описанному девушкой. Поклонники пары усомнились и в том, что холостяк больше времени проводит в телефоне, чем с любимым. Напомним, что ранее Михаил Заливако рассказал, как в их паре с Анной Богдан распределяется бюджет.