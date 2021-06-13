Страны "Большой семерки" (G7) призвали режим Александра Лукашенко в Белоруссии изменить курс политики и согласиться провести новые честные выборы президента. Страны также пообещали привлечь к ответственности виновных в нарушении прав человека в Беларуси. Об этом говорится в совместном коммюнике "Большой семерки" по результатам саммита в Корнуолле.

"Мы глубоко обеспокоены постоянными нападениями белорусских властей на права человека, основные свободы и международное право, примером чего является принудительная посадка полета рейса FR4978 и арест независимого журналиста и его спутницы", — говорится в заявлении.

Страны G7 пообещали работать вместе по привлечения к ответственности, в том числе путем введением санкций, лиц, виновных в нарушении прав человека в Беларуси.

Также "Большая семерка" обещает продолжить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и прав человека в Беларуси.

"Мы призываем режим: изменить курс и выполнить все рекомендации независимой экспертной миссии в рамках Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) вступать в содержательный диалог со всеми секторами общества, провести новые свободные и честные выборы", — обратились к белорусскому режима в G7. 10 июня Европарламент подавляющим большинством поддержал резолюцию по ситуации в Беларуси. Евродепутаты призвали ЕС отключить Беларусь от SWIFT и запретить участвовать в Олимпиаде. Одобренная евродепутатами резолюция призывает Евросоюз расширить санкции против Беларуси, включив в санкционного списка всех причастных к принудительному посадки самолета Ryanair и задержания Романа Протасевича и Софии Сапеги. В тексте этой резолюции также содержится призыв к ЕС изучить роль России в принудительной посадке самолета Ryanair в Беларуси. Отметим, новый пакет европейских санкций против Беларуси могут принять 21 июня.